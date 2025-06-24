«Локомотив-Кубань» нашёл усиление в испанской лиге — де Лукас

«Локомотив-Кубань» усилится 31-летним канадско-ямайским атакующим защитником Кассиусом Робертсоном, сообщает испанский инсайдер Чема де Лукас на своей странцие в социальной сети.

Как информирует источник, стороны уже достигли договорённости. При этом испанский «Ховентуд» официально попрощался с игроком, так что в ближайшее время можно ожидать официального объявления.

По итогам продолжающегося сезона в «Ховентуде» в лиге АСВ Робертсон провёл 31 матч, набирая 14,6 очка, совершая 2,4 подбора и отдавая 2,7 передачи за 26 минут игрового времени.

В нынешнем сезоне он оказался восьмым скорером испанского первенства, а в 2023-м становился лучшим бомбардиром турнира.