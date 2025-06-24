Евгений Пашутин назвал две команды НБА, которые ему импонируют

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин отметил значимость командной игры, а также рассказал о клубах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Евролиги, которые ему импонируют.

– Есть ли какая-то команда, которая вам ближе по духу, по игре? За кем интереснее наблюдать?

— Мне нравится «Оклахома» очень. Ну и «Индиана» показывала почти такой же баскетбол — они похожи по стилю. Они все играют в командный баскетбол. Да, есть лидер — там Шей Гилджес-Александер, здесь — Халибёртон. Но тем не менее мы видим, что и Сиакам там MVP финальной серии Восточной конференции становится, то есть третий-четвёртый номер тоже важен.

Потому что команды понимают: лидера нужно держать вдвоём, идёт двойная опека — то, о чём мы говорили ранее. Но партнёры тоже должны помогать — в одиночку не выиграть. Вот такой подвижный баскетбол — проход, скидка, всё на периметре, все угрожают броском, все атлетичные, подвижные на ногах — и в защите, и в нападении. Это самый современный баскетбол — как раз «Тандер» и «Индиана».

Ну и «Фенербахче» похож: особо больших нет, однако высокие защитники — все мобильные, все могут и смену сыграть, и заступ сделать. Все обладают броском, проходом, командным взаимодействием. Командный баскетбол во все времена был основой — не так, что один игрок набирает 50 очков, а завтра вдвоём взяли — и всё. Ну да, Джордан мог — но у Джордана были Пиппен, Кукоч, был Харпер, ещё трое, кто мог забить. Вот такой командный баскетбол.

При этом нужно уметь мобильно двигаться на ногах, все должны обладать хорошим броском, чтобы не было слабого места, кого можно оставлять. Как это, например, бывало с Уэстбруком — мы помним матчи, когда он по три-четыре раза не добрасывал мяч. Но это не в критику ему. Эти тенденции переносятся и в Европу. И всегда побеждает команда. Всё для фронта, всё для победы. В первую очередь — думать о победе, индивидуальные результаты — на втором плане, – сказал Пашутин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Фанаты скандируют имя Халибёртона по дороге в аэропорт: