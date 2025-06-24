«Детство закончилось». Пашутин объяснил, как развивать молодых баскетболистов

Главный тренер «Пармы», а также экс-наставник молодёжной сборной России Евгений Пашутин поделился подробностями о нюансах работы с молодыми баскетболистами, которые только делают первые шаги в большом спорте.

– Вы говорили, что не все юные игроки могут преодолеть барьер между молодёжным баскетболом и взрослым и что им в этом помогаете. А как конкретно происходит эта работа?

— Очень интересный вопрос. В первую очередь всё начинается с селекции — определить перспективных, талантливых игроков, которые потенциально могут выйти на высокий уровень. Плюс важна психологическая подготовка, нужно объяснить ребятам необходимость физической подготовки. Женя Калинин, например, в этом плане у нас на первом месте, потому что игрокам 19-20 лет. До 20 лет ещё не всегда нужны большие веса — больше лёгкоатлетические, развивающие упражнения. Но после 20 лет они уже начинают более-менее формироваться физически. Допустим, у нас есть Фирсов, Лёва… Лёва ещё растёт, Фирсов уже более сформирован. С ними ежедневно идёт индивидуальная работа.

По позиции — для Фирсова, например, индивидуальная работа под кольцом, пик-н-роллы, работа над прыжком, чтобы улучшать данки, игру на щите, работу стопы. И параллельно мы говорим им: да, вы в молодёжных командах 2005 года рождения проявляете себя, доминируете. Но представьте, что завтра вам выходить против Хантера, Пойтресса, Рейнольдса, Джекири. Детство закончилось — теперь взрослая игра. Пример — Елатонцев, Мартюк — они тоже начинали в молодёжных командах. Плюс создаётся специальная игровая среда — как было с Мартюком, с Елатонцевым… ну, с Мартюком больше… с Емченко и другими ребятами. А сейчас так делают Лёва Свинин, Ваня Егоров, Фирсов Глеб… Они присутствуют на всех тренировках, играют пусть не в первой пятёрке, но во второй пятёрке точно. Практически на каждой тренировке — в игровых, тактических, защитных упражнениях — они постоянно в процессе, – сказал Пашутин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Российские баскетболисты за рубежом: