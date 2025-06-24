Гилберт Аренас уверен, что наличие перстня чемпиона НБА переоценено

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас считает, что наличие чемпионского перстня у игроков переоценено.

«Очевидно, что перстень — это не показатель таланта игрока. Вы можете быть талантливы и не стать чемпионом НБА. Или наоборот – благодаря тому, что в команде отличный состав парней.

Давайте вспомним список 75 величайших игроков в истории НБА, который даёт понять, что количество колец не имеет значения. Есть тот же Скотти Пиппен. Он шестикратный чемпион НБА, шесть или семь раз включался в первую символическую сборную лучших игроков сезона, семикратный участник Матчей всех звёзд. Но этот парень оказался на 32-м месте в топе. Перед ним расположился Аллен Айверсон, который ни разу не становился чемпионом лиги.

Далее 29-е место занял Крис Пол, а после него — Карл Мэлоун, Джон Стоктон, Чарльз Баркли — ни у кого из них нет ни одного чемпионского перстня. Но все они выше Скотти Пиппена.

Это демонстрирует, что перстни не имеют значения [в разговорах о лучших игроках]. В первую очередь важен индивидуальный талант человека. Но пресса пытается убедить фанатов, что перстни будто бы являются тортом, а не просто вишенкой на нём. И история говорит нам о том, что Аллен Айверсон запомнится больше, поскольку в своё время он был лучшим игроком в лиге.

Обычный болельщик скажет: «Да, я хочу стать шестикратным чемпионом НБА». Но если мы посмотрим на Скотти Пиппена, то увидим, что, несмотря на шесть перстней, к нему относились не так, как к Майклу Джордану.

Итак, когда речь заходит о наследии игрока, то для вас лично это шесть чемпионских перстней? А что вы можете сказать о его наследии для общества? Когда он появляется на публике, к нему относятся с уважением?

Если мы говорим о Скотти Пиппене и Аллене Айверсоне, то все обращаются к Аллену Айверсону, потому что помнят, что он был культовой фигурой в своём деле. Нас, баскетболистов, с детства учат, что мы хотим стать чемпионами. И после завершения карьеры остаёмся с шестью перстнями и объясняем вам, что все эти деловые сделки. А нам отвечают: «Да, ты не Майкл Джордан». Это печальная правда», — приводит слова Аренаса портал Fadeaway World.