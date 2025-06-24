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Секулич рассказал, потребуется ли ему много времени на адаптацию в России

Секулич рассказал, потребуется ли ему много времени на адаптацию в России
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Новоиспечённый главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич высказался о своей повторной адаптации к российским реалиям.

«Думаю, мне не потребуется много времени на адаптацию. Я знаю русский менталитет — по крайней мере надеюсь, что знаю. Знаю, чего ожидать от лиги, так что адаптация, вероятно, пройдёт быстрее, чем в моём предыдущем клубе — «Локо».

Да, у меня был хороший прогресс с языком, но я год не находился в России, поэтому немного подзабыл язык. Мне нужно немного времени, чтобы вернуться в форму, и, надеюсь, скоро буду говорить по-русски гораздо лучше, чем раньше», — приводит слова Секулича официальный сайт «Зенита».

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