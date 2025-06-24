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«Стать лучшей командой России». Секулич — о задачах в «Зените»

«Стать лучшей командой России». Секулич — о задачах в «Зените»
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Новоиспечённый главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич высказался о целях, которые стоят перед ним и командой на новый сезон.

«Когда ты в таком клубе, как «Зенит», цели могут быть только самые высокие. Так что наша главная задача — попытаться стать лучшей командой России.

Паскуаль задал очень высокую планку, так что будет непросто соответствовать этим стандартам — по сути, мне предстоит встать на место Хави Паскуаля, у которого за спиной титул Евролиги и отличные достижения. Это будет непросто», — приводит слова Секулича официальный сайт «Зенита».

Напомним, ранее Секулич работал в «Локомотиве-Кубань».

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