Звезда НБА Джеймс Харден обвиняется в халатности в деле по изнасилованию — The Athletic

35-летнему разыгрывающему защитнику «Лос-Анджелес Клипперс» американцу Джеймсу Хардену предъявлено обвинение по гражданскому иску в халатности в связи с предполагаемым изнасилованием с участием его племянника Джастиса Армани Блэкберна. Об этом сообщает издание The Athletic.

Согласно имеющейся информации, преступление произошло на вечеринке в честь Нового года, которая прошла в особняке Хардена.

Истец, Мариса Уотли, утверждает, что Блэкберн изнасиловал её, когда она находилась без сознания после того, как он подал ей напиток на вечеринке. Также она утверждает, что охранники резиденции Хардена проявили халатность по отношению к ней, не предоставив защиту и препятствуя её друзьям.

Мариса требует провести суд присяжных, а также компенсацию. Представители Хардена отказались комментировать ситуацию.