Дончич сильно похудел в межсезонье, отказавшись от тренировок по баскетболу — инсайдер

Обозреватель The Athletic Дэн Войк сообщил в своей колонке, что 26-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич в текущем межсезонье сильно похудел, соблюдая строгую диету.

Согласно его информации, Лука был полностью сосредоточен на улучшении своей физической формы и, в отличие от обычного межсезонья, он отказался от тренировок по баскетболу на площадке.

Напомним, Дончич в преддверии следующего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) примет участие в чемпионате Европе по баскетболу в составе сборной Словении. Турнир пройдёт с 27 августа по 14 сентября на Кипре, в Финляндии, Польше и Латвии. В чемпионате примут участие национальные команды из 24 стран.