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Стало известно, примет ли участие Яннис Адетокунбо в Евробаскете-2025

Стало известно, примет ли участие Яннис Адетокунбо в Евробаскете-2025
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30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо примет участие в предстоящем чемпионате Европы по баскетболу в составе сборной Греции. Об этом сообщает портал Basket News со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, участие Янниса в Евробаскете-2025 не вызывает никаких споров.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 27 августа по 14 сентября на Кипре, в Финляндии, Польше и Латвии. В чемпионате примут участие национальные команды из 24 стран.

В составе национальной команды Адетокунбо выступает с 2013 году. Он представлял Грецию на международной арене, ещё будучи игроком юношеской сборной.

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