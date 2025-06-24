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Джерси «Оклахомы» появилось на мемориале жертвам теракта в городе

Джерси «Оклахомы» появилось на мемориале жертвам теракта в городе
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Джерси команды Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» было замечено на мемориале жертвам теракта в Оклахоме на следующий день после того, как команда стала чемпионом лиги.

«Дорогой папа… Хотелось бы, чтобы мы могли вместе поболеть за «Тандер». Ты получил бы столько радости от этой команды», — гласит сообщение.

Фото: x.com/BrantlyMillegan

Напомним, «Оклахома» в финальной серии НБА встречалась с «Индианой Пэйсерс» и одержала победу в семи матчах. Седьмая и решающая встреча завершилась со счётом 103:91.

«Тандер» стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации впервые в истории. Команда выигрывала титул в 1979 году, однако тогда выступала в Сиэтле под названием «Сиэтл Суперсоникс».

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