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«Локомотив-Кубань» пополнил канадский защитник

«Локомотив-Кубань» пополнил канадский защитник
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Канадский атакующий защитник Кассиус Робертсон пополнил состав краснодарского «Локомотива-Кубань». Об этом сообщает пресс-служба команды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2025/2026.

В «Локомотив-Кубань» Кассиус переходит из испанского клуба «Ховентут» Бадалона, где в прошедшем сезоне стал лидером команды по результативности.

По итогам продолжающегося сезона в «Ховентуте» в лиге АСВ Робертсон провёл 31 матч, набирая 14,6 очка, совершая 2,4 подбора и отдавая 2,7 передачи за 26 минут игрового времени.

В нынешнем сезоне он оказался восьмым скорером испанского первенства, а в 2023-м становился лучшим бомбардиром турнира.

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