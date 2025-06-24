В НБА считают нечестным формат МВЗ, где американские игроки выступают против иностранцев

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер утверждает, что формат Мачта всех звёзд, где сборная американских игроков выступает против команды иностранцев, является несправедливым по отношению к последним.

«Если бы это был просто матч США с остальным миром, как бы сильно фанаты этого ни хотели, я не уверен, что это было бы справедливо по отношению к игрокам. Примерно 30% лиги — это иностранцы, так что баланс был бы нарушен. 30% против 70%», — приводит слова Сильвера портал Fadeaway World.

Ранее в НБА отреагировали на февральский обмен Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».