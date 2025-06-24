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В НБА считают нечестным формат МВЗ, где американские игроки выступают против иностранцев

В НБА считают нечестным формат МВЗ, где американские игроки выступают против иностранцев
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер утверждает, что формат Мачта всех звёзд, где сборная американских игроков выступает против команды иностранцев, является несправедливым по отношению к последним.

«Если бы это был просто матч США с остальным миром, как бы сильно фанаты этого ни хотели, я не уверен, что это было бы справедливо по отношению к игрокам. Примерно 30% лиги — это иностранцы, так что баланс был бы нарушен. 30% против 70%», — приводит слова Сильвера портал Fadeaway World.

Ранее в НБА отреагировали на февральский обмен Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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