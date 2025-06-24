Секулич оценил игру Жбанова и Щербенёва

Новоиспечённый главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался об игроках санкт-петербургского клуба Георгии Жбанове и Александре Щербенёве.

«Я Щербенёва очень хорошо знаю. Он пришёл в «Зенит» благодаря своим качествам. Думаю, у него есть большой потенциал для роста. Если он продолжит прогрессировать так же, как раньше, он может стать отличным игроком.

Жбанов сильно прибавил. Он стал серьёзным игроком. С теми способностями, которые у него есть, он может помочь команде выигрывать титулы», — приводит слова Секулича официальный сайт «Зенита».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» уступил в финале плей-офф Единой лиги ЦСКА.