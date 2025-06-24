4-кратный чемпион НБА настаивает, что всегда побеждал Коби Брайанта в игре один на один

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли, прославившийся выступлениями за «Детройт Пистонс», сообщил в интервью на YouTube-канале Vlad TV, что всегда побеждал своего одноклубника, легендарного игрока калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта в игре один на один.
Ведущий. Раньше ты постоянно играл с Коби один на один, так?
Салли. Каждый день.
Ведущий. Сколько раз ты играл с ним один на один?
Салли. Примерно 30 или 40 раз.
Ведущий. И сколько из этих встреч ты выиграл у него?
Салли. Каждый матч до единого.
Напомним, Салли выступал вместе с Коби в составе «озёрников» с 1999 по 2000 год.