4-кратный чемпион НБА настаивает, что всегда побеждал Коби Брайанта в игре один на один

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли, прославившийся выступлениями за «Детройт Пистонс», сообщил в интервью на YouTube-канале Vlad TV, что всегда побеждал своего одноклубника, легендарного игрока калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта в игре один на один.

Ведущий. Раньше ты постоянно играл с Коби один на один, так?

Салли. Каждый день.

Ведущий. Сколько раз ты играл с ним один на один?

Салли. Примерно 30 или 40 раз.

Ведущий. И сколько из этих встреч ты выиграл у него?

Салли. Каждый матч до единого.

Напомним, Салли выступал вместе с Коби в составе «озёрников» с 1999 по 2000 год.