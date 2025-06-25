Результаты матчей 1/4 финала женского чемпионата Европы по баскетболу 24 июня

Вчера, 24 июня, начались четвертьфинальные матчи в рамках женского чемпионата Европы по баскетболу. В этот день состоялись две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Результаты матчей 1/4 финала чемпионата Европы на 24 июня:

Франция — Литва — 83:61;

Италия — Турция — 76:74 ОТ.

Напомним, женский чемпионат Европы по баскетболу в 2025 году проходит на территории четырёх государств: Чехии, Германии, Италии и Греции. Соревнования будут продолжаться до 29 июня. Женская национальная команда России в них участия не принимает.