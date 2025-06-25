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Результаты матчей 1/4 финала женского чемпионата Европы по баскетболу 24 июня

Результаты матчей 1/4 финала женского чемпионата Европы по баскетболу 24 июня
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Вчера, 24 июня, начались четвертьфинальные матчи в рамках женского чемпионата Европы по баскетболу. В этот день состоялись две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Результаты матчей 1/4 финала чемпионата Европы на 24 июня:

Франция — Литва — 83:61;
Италия — Турция — 76:74 ОТ.

ЧЕ-2025 (ж) . 1/4 финала
24 июня 2025, вторник. 17:30 МСК
Франция
Окончен
83 : 61
Литва
Франция: Рюпер - 15, Ээи-Вукосавлевич - 11, Салаун - 10, Лакан - 10, Брошан - 7, Фоппосси - 6, Бадьян - 6, Туре - 6, Астье - 6, Пуй - 4, Джальди-Табди - 2, Бернье
Литва: Юшкайте - 16, Швенторайте - 15, Йоците - 9, Лабуцкене - 8, Мешконите - 5, Нацицкайте - 2, Синицкайте - 2, Мишкинене - 2, Григалауските - 1, Заботкайте - 1, Раулушайтите, Донскихите
ЧЕ-2025 (ж) . 1/4 финала
24 июня 2025, вторник. 20:30 МСК
Италия
Окончен
76 : 74
ОТ
Турция
Италия: Кубай - 16, Дзандалазини - 14, Кис - 12, Верона - 12, Андре - 8, Паза - 5, Пан - 4, Фассина - 3, Сантуччи - 2, Мадера, Спреафико, Тримболи
Турция: Узун - 20, Маккоуэн - 16, Чакыр - 9, Онар - 8, Шеньюрек - 8, Фитик - 7, Байрам - 6, Истанбуллуоглу, Бильгич, Эрдоган, Аташ, Урал

Напомним, женский чемпионат Европы по баскетболу в 2025 году проходит на территории четырёх государств: Чехии, Германии, Италии и Греции. Соревнования будут продолжаться до 29 июня. Женская национальная команда России в них участия не принимает.

Евробаскет-2025 (ж). Календарь
Евробаскет-2025 (ж). Турнирная таблица
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