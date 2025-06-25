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Аренас считает, что Коби Брайант вынудил Шакила О'Нила уйти из «Лейкерс» из-за своего эго

Аренас считает, что Коби Брайант вынудил Шакила О'Нила уйти из «Лейкерс» из-за своего эго
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас разделяет мнение, что Коби Брайант намеренно вступил в конфликт с Шакилом О'Нилом, чтобы получить уважение.

«Существовала причина, из-за которой Коби, будучи уже трёхкратным чемпионом НБА, вынудил Шакила уйти. Брайант тогда считал себя следующим Майклом Джорданом. И ему сказали, что Шак его вынесет. Дальше в голове Коби была примерно такая мысль: «Подожди, что? Нет, подожди. Я следующий Майкл Джордан, почему ты так со мной обращаешься?» И Брайант принял следующее решение: «Мне нужно избавиться от него, чтобы показать, кто я такой». Вот почему четвёртый и пятый перстень для него самые особенные и приятные», — приводит слова Аренаса портал Fadeaway World.

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