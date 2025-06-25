«Партизан» — новый чемпион Сербии. Команда не побеждала в турнире с 2014 года

Вчера, 24 июня, в Белграде состоялся второй матч финальной серии чемпионата Сербии между «Партизаном» и «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 93:73 (19:24, 26:20, 27:17, 21:18) в пользу «Партизана». Таким образом, белградский клуб одержал вторую победу подряд в серии и впервые с 2014 года стал чемпионом Сербии.

Самым результативным игроком встречи стал немецкий защитник Дуэйн Вашингтон. Ему удалось набрать 41 очко, сделать четыре подбора, а также совершить один перехват за 36 минут и 10 секунд. Отметим, что по итогам встречи Дуэйн был признан самым ценным игроком финала.

Наиболее результативным игроком в составе «Спартака» стал сербский форвард Лука Церовина. Он набрал 22 очка, сделал четыре подбора, а также совершил один перехват.