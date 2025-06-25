Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Партизан» — новый чемпион Сербии. Команда не побеждала в турнире с 2014 года

«Партизан» — новый чемпион Сербии. Команда не побеждала в турнире с 2014 года
Комментарии

Вчера, 24 июня, в Белграде состоялся второй матч финальной серии чемпионата Сербии между «Партизаном» и «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 93:73 (19:24, 26:20, 27:17, 21:18) в пользу «Партизана». Таким образом, белградский клуб одержал вторую победу подряд в серии и впервые с 2014 года стал чемпионом Сербии.

Самым результативным игроком встречи стал немецкий защитник Дуэйн Вашингтон. Ему удалось набрать 41 очко, сделать четыре подбора, а также совершить один перехват за 36 минут и 10 секунд. Отметим, что по итогам встречи Дуэйн был признан самым ценным игроком финала.

Наиболее результативным игроком в составе «Спартака» стал сербский форвард Лука Церовина. Он набрал 22 очка, сделал четыре подбора, а также совершил один перехват.

Материалы по теме
В Словении высказались после назначения Секулича главным тренером «Зенита»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android