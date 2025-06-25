Секулич предположил, по какой причине «Зенит» проиграл ЦСКА в финале Единой лиги

Новый главный тренер «Зенита» Александр Секулич поделился мнением о причинах, по которым петербуржцы потерпели поражение в финальной серии минувшего сезона Единой лиги ВТБ с ЦСКА (2-4 в серии). Тогда сине-бело-голубые выступали под руководством Хавьера Паскуаля.

«Чего не хватило команде в финале? Наверное, свежести. Думаю, у них была тяжёлая полуфинальная серия, которая сказалась в финале. ЦСКА был свежее. И травмы тоже сыграли роль — вероятно, следствие сказанного выше. Всё решили мелочи. В течение сезона «Зенит» показывал потрясающий баскетбол, и все, включая меня, ожидали, что они станут чемпионами», – приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

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