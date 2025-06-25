Владимир Гомельский назвал лучшего разыгрывающего за всю историю баскетбола

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказал мнение, что легендарный игрок «Юты Джаз» и 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Стоктон является величайшим разыгрывающим в истории баскетбола.

«С моей точки зрения, Джон Стоктон был и остаётся лучшим разыгрывающим за всю историю баскетбола. Ни Айзея Томас, ни Мэджик Джонсон, ни Аллен Айверсон не имели того влияния на результат команды, как Стоктон. Кроме того, у Джона была необыкновенная стабильность. У него в карьере не было провальных сезонов. Но я уверен, что рано или поздно появится разыгрывающий, который сумеет превзойти Стоктона по уровню мастерства», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

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