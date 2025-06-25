Секулич высказался о беседе с Паскуалем перед назначением в «Зенит»

Новоиспечённый главный тренер «Зенита» Александр Секулич поделился подробностями разговора с бывшим главным тренером петербуржцев Хавьером Паскуалем, который покинул клуб по окончании минувшего сезона Единой лиги ВТБ.

«Мы много разговаривали. Он провёл здесь потрясающие пять лет, добился отличных результатов. Принёс клубу титул и был очень близок к историческому выходу в «Финал четырёх» Евролиги. Выиграл Суперкубок, Кубок… Он отзывался о клубе только положительно. Он мне этого не говорил, но, думаю, ему было нелегко принять решение уйти из «Зенита», – приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

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