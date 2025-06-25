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Кристапс Порзингис — игрок «Атланты»

Кристапс Порзингис — игрок «Атланты»
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Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», «Атланта Хоукс» и «Бруклин Нетс» совершили между собой, где главным фигурантом выступил бигмен Кристапс Порзингис. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер Шэмс Чарания в своей социальной сети X.

«Бостон», «Атланта» и «Бруклин» завершают оформление трёхстороннего обмена: Кристапс Порзингис и выбор во втором раунде драфта переходят в «Атланту», Теренс Мэнн и 22-й пик от «Атланты» отправляются в «Бруклин», а Жорж Ньянг и ещё один второй раунд — в «Бостон». Для «Атланты» и «Бруклина» это выгодные приобретения, а «Бостон» благодаря сделке выходит за пределы второго налогового порога», — написал Чарания.

Следить за сделками:
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Новости. Баскетбол
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