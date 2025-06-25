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Стали известны детали нового контракта Кайри Ирвинга с «Далласом»

Стали известны детали нового контракта Кайри Ирвинга с «Далласом»
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Разыгрывающий и один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг решил не использовать опцию продления контракта на сезон-2024/2025, по которой мог бы заработать $ 43 млн. Об этом сообщил американский журналист и инсайдер Шэмс Чарания в своей соцсети X.

По информации Чарании, 33-летний Ирвинг и руководство «Далласа» намерены заключить новое трехлетнее соглашение на общую сумму $ 119 млн, в котором будет предусмотрена опция игрока на сезон-2027/2028.

В прошедшем регулярном чемпионате НБА Ирвинг провел 50 матчей, набирая в среднем 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи за игру.

Следить за сделками:
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Ирвинг тренирует штрафные броски после командной тренировки:

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