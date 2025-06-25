Мария Клюндикова набрала девять очков в матче женской НБА. Косу не появилась на площадке

Сегодня, 25 июня, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Вашингтон Мистикс» принимал «Миннесоту Линкс». Игра завершилась со счётом 68:64 в пользу домашней команды.

Российская баскетболистка Мария Клюндикова вышла на площадку в составе «Миннесоты» со скамейки запасных и провела на паркете 14 минут. За это время она набрала девять очков, сделала два подбора и совершила один перехват.

Другая россиянка, Анастасия Олаири Косу, выбранная под 15-м номером на недавнем драфте WNBA, в этой встрече на площадке не появилась. Сегодняшнее поражение «Линкс» стало вторым за регулярный чемпионат.