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Перкинс: если бы у Леброна и Гарнетта был ребёнок, это был бы Купер Флэгг

Перкинс: если бы у Леброна и Гарнетта был ребёнок, это был бы Купер Флэгг
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс сделал оригинальное сравнение для потенциального первого номера предстоящего драфта НБА Купера Флэгга, отметив в шутливой форме.

«Если бы у Леброна Джеймса и Кевина Гарнетта был ребёнок, это был бы Купер Флэгг», — заявил Перкинс в эфире ESPN.

Отметим, что первый раунд драфта НБА — 2025 пройдёт в ночь на 26 июня. «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию запланированного мероприятия. Более того, в драфте примет участие российский баскетболист Егор Дёмин.

Следить за драфтом Дёмина:
Драфт НБА уже близко! Когда назовут имя россиянина Егора Дёмина? LIVE
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Драфт НБА уже близко! Когда назовут имя россиянина Егора Дёмина? LIVE

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА:

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Новости. Баскетбол
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