Леброн Джеймс назвал главное преимущество Купера Флэгга на старте карьеры в НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился своим мнением о Купере Флэгге накануне драфта НБА — 2025, где, как ожидается, Флэгг будет выбран под общим первым номером «Даллас Маверикс».

«Лично я считаю, что он действительно стремится к величию. Он провёл потрясающий сезон в «Дьюке», показав, что способен делать на площадке самые разные вещи. Купер умеет играть как с мячом, так и без него. Его дальний бросок с каждым годом будет становиться всё лучше. Он невероятно атлетичен, у него очень быстрый второй прыжок. Кроме того, в отличие от меня, ему посчастливится сразу попасть в уже сложившуюся команду с игроками уровня Зала славы — Клэй Томпсон, Энтони Дэвис, Кайри Ирвинг.

И тренер — Джейсон Кидд — тоже будущий член Зала славы. Эти ребята смогут поделиться с ним всем своим опытом, пока он будет выстраивать свою собственную карьеру. Думаю, для молодого игрока это огромная удача — каждый день находиться рядом с такими лидерами и профессионалами, перенимать у них баскетбольный интеллект и знания. Я уверен, что он добьётся выдающихся успехов», — заявил Джеймс в подкасте Mind the Game.