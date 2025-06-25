Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Журналист объяснил, почему Кевин Дюрант не захотел возвращаться в «Голден Стэйт»

Журналист объяснил, почему Кевин Дюрант не захотел возвращаться в «Голден Стэйт»
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард Кевин Дюрант, который в ближайшее время официально станет игроком «Хьюстон Рокетс» в результате обмена с «Финикс Санз», ранее отказался возвращаться в «Голден Стэйт Уорриорз» из-за разногласий с главным тренером Стивом Керром. Об этом сообщил журналист Логан Мердок в подкасте The Ringer.

«Скорее всего, уход Дюранта из «Голден Стэйт» был обусловлен именно его непростыми отношениями со Стивом Керром, а не конфликтом с Дрэймондом Грином. В свой последний сезон за «Уорриорз» Кевин не раз открыто и в частных разговорах выражал недовольство атакующим стилем Керра, и даже после перехода в «Бруклин» продолжал критиковать эти принципы.

Позже между ними произошёл примирительный разговор, однако именно фигура Керра стала одной из причин, по которой Дюрант не захотел возвращаться в «Голден Стэйт» перед дедлайном обменов [в феврале]», — рассказал Мердок.

Следить за драфтом Дёмина:
Драфт НБА уже близко! Когда назовут имя россиянина Егора Дёмина? LIVE
Live
Драфт НБА уже близко! Когда назовут имя россиянина Егора Дёмина? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android