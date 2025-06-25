Журналист объяснил, почему Кевин Дюрант не захотел возвращаться в «Голден Стэйт»

Лёгкий форвард Кевин Дюрант, который в ближайшее время официально станет игроком «Хьюстон Рокетс» в результате обмена с «Финикс Санз», ранее отказался возвращаться в «Голден Стэйт Уорриорз» из-за разногласий с главным тренером Стивом Керром. Об этом сообщил журналист Логан Мердок в подкасте The Ringer.

«Скорее всего, уход Дюранта из «Голден Стэйт» был обусловлен именно его непростыми отношениями со Стивом Керром, а не конфликтом с Дрэймондом Грином. В свой последний сезон за «Уорриорз» Кевин не раз открыто и в частных разговорах выражал недовольство атакующим стилем Керра, и даже после перехода в «Бруклин» продолжал критиковать эти принципы.

Позже между ними произошёл примирительный разговор, однако именно фигура Керра стала одной из причин, по которой Дюрант не захотел возвращаться в «Голден Стэйт» перед дедлайном обменов [в феврале]», — рассказал Мердок.