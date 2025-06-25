Расписание матчей 1/4 финала женского чемпионата Европы по баскетболу 25 июня

Сегодня, 25 июня, состоятся четвертьфинальные матчи в рамках женского чемпионата Европы по баскетболу. В этот день пройдёт две игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 1/4 финала чемпионата Европы на 25 июня:

17:30 мск – Испания – Чехия

20:30 мск – Бельгия – Германия.

Напомним, женская национальная команда России в Евробаскете не участвует. Действующими чемпионками Европы являются бельгийки. В финале Евробаскета-2023 они со счётом 64:58 победили сборную Испании. Для Бельгии это первый титул за всю историю проведения соревнований.

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