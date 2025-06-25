Расписание матчей 1/4 финала женского чемпионата Европы по баскетболу 25 июня
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Сегодня, 25 июня, состоятся четвертьфинальные матчи в рамках женского чемпионата Европы по баскетболу. В этот день пройдёт две игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей 1/4 финала чемпионата Европы на 25 июня:
17:30 мск – Испания – Чехия
20:30 мск – Бельгия – Германия.
ЧЕ-2025 (ж) . 1/4 финала
25 июня 2025, среда. 17:30 МСК
Испания
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . 1/4 финала
25 июня 2025, среда. 20:30 МСК
Бельгия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, женская национальная команда России в Евробаскете не участвует. Действующими чемпионками Европы являются бельгийки. В финале Евробаскета-2023 они со счётом 64:58 победили сборную Испании. Для Бельгии это первый титул за всю историю проведения соревнований.
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