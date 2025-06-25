В «Денвере» допустили, что Йокич не согласится на продление контракта в это межсезонье

Представитель владельцев «Денвер Наггетс» Джош Кронке дал комментарий по поводу предстоящих переговоров с лидером команды Николой Йокичем о продлении контракта. По словам Кронке, клуб в ближайшее время сделает предложение сербу. При этом тот может отказаться, чтобы заключить его в следующее межсезонье с другими финансовыми условиями.

«Мы определённо собираемся сделать ему предложение. Не уверен, примет ли он его. Мы собираемся объяснить ему все финансовые детали, связанные подписанием сейчас. Чтобы быть полностью прозрачными, мы всегда так поступаем. Он принимает лучшее решение для себя и своей семьи, и мы поддержим его», — сказал Кронке на пресс-конференции.

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