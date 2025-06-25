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Видео: Гилджес-Александер поддержал Халибёртона после победы «Оклахомы» в финала НБА

Видео: Гилджес-Александер поддержал Халибёртона после победы «Оклахомы» в финала НБА
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер поддержал лидера «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона, который получил травму во время первой четверти седьмого матча финальной серии НБА между их командами. В результате повреждения спортсмен не смог доиграть встречу, которая закончилась в пользу «Оклахомы» (103:91).

После матча Шей пришёл в раздевалку «Пэйсерс», где приобнял Тайриза.

Гилджес-Александер поддержал Халибёртона после финала НБА:

Напомним, «Тандер» стали самым молодым коллективом, выигравшим титул в течение последних 48 лет. Средний возраст команды — 25,56 года. По этому показателю впереди «Оклахомы» только «Портленд Трэйл Блэйзерс» в сезоне-1976/1977 — их средний возраст был равен 25,03.

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