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Егор Дёмин показал фото из Нью-Йорка перед драфтом НБА

Егор Дёмин показал фото из Нью-Йорка перед драфтом НБА
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как совершил прогулку по Нью-Йорку (США), где в скором времени состоится драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

«Привет, Нью-Йорк», — подписал фото Егор.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Напомним, в сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Это был его дебютный сезон в NCAA. По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

Драфт НБА 2025 года пройдёт 25 и 26 июня.

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