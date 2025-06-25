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Джон Салли: Джордан много промахивался в концовках, но этого не увидеть

Джон Салли: Джордан много промахивался в концовках, но этого не увидеть
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли вспомнил, что даже легенда лиги Майкл Джордан порой допускал промахи в решающие моменты в концовках матчей.

«Майкл тоже совершал много промахов. НБА создавала совершенно новый бренд, поэтому никогда не увидишь тех бросков, которые Майкл смазал в течение последних пары секунд. Их не увидеть. Можно смотреть хоть целый день, но всё равно их не увидишь. Он так же мог бы сказать вам: «Я смазал много бросков, чтобы в итоге победить». Так что такие промахи никогда не увидишь. Увидишь только те броски, где он попадал», — сказал Салли на канале djvlad в YouTube.

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