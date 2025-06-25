Эксперт оценил шансы «Оклахомы» стать командой-династией после титула в НБА

Эксперт Майкл Уилбон призвал не спешить считать «Оклахома-Сити Тандер» после чемпионства в сезоне НБА-2024/2025 командой, которая станет династией.

«Вы серьёзно? Неужели перед вами не стоит пример «Бостон Селтикс»? В прошлом году тоже говорили, что они станут династией. Джейсон Тейтум, Джейлен Браун, Деррик Уайт – у них так много классных игроков. В силу разных причин команда вылетела во втором раунде плей-офф. Нам уже пора это усвоить», — сказал Уилбон в эфире ESPN.

Напомним, «Оклахома» в финальной серии НБА встречалась с «Индианой Пэйсерс» и победила в семи матчах. Седьмая и решающая игра завершилась со счётом 103:91.

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