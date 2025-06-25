В «Локомотиве» оценили подписание канадца из чемпионата Испании

Спортивный директор «Локомотива-Кубань» Виктор Мелешенко дал комментарий по поводу подписания контракта с 31-летним канадским атакующим защитником Кассиусом Робертсоном. Ранее стало известно, что стороны согласовали контракт до конца сезона-2025/2026.

«Рады подписать соглашение с Кассиусом. Он — игрок высокого уровня, который на протяжении многих сезонов выступает в европейских чемпионатах. Последние несколько лет Робертсон провёл в испанской лиге — одном из сильнейших турниров Старого Света. Предыдущая команда Кассиуса вошла в топ-6 чемпионата Испании по итогам регулярного сезона, а он был в числе её лидеров и стал самым результативным игроком. Верим, что Кассиус отлично вольётся в команду и станет грозным оружием на периметре. Добро пожаловать в «Локо»! — приводит слова Мелешенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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