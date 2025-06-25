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ЦСКА объявил о переходе экс-игрока «Пари Нижний Новгород» Александра Чадова

ЦСКА объявил о переходе экс-игрока «Пари Нижний Новгород» Александра Чадова
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23-летний тяжёлый форвард Александр Чадов продолжит карьеру в московском ЦСКА. Как информирует пресс-служба армейцев, стороны заключили контракт сроком на два года.

Ранее Чадов представлял «Пари Нижний Новгород». Сегодня, 25 июня, нижегородцы объявили об уходе игрока.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Александр принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 8,7 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 1,3 передачи. Нижегородцы заняли седьмое место по итогам регулярного чемпионата, а в четвертьфинале плей-офф уступили ЦСКА (0-3 в серии). ЦСКА в итоге стал чемпионом.

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