Эксперт назвал сильные и слабые стороны Виктора Лахина перед драфтом НБА — 2025

Обозреватель Hoopshype Киро Ассео де Чоч поделился мнением о сильных и слабых сторонах российского баскетболиста Виктора Лахина перед драфтом НБА 2025 года.

В качестве плюсов эксперт, помимо прочего, указал на габариты и рост спортсмена, за счёт которых он отлично подойдёт для игры в НБА. Кроме того, Лахин, по мнению аналитика, способен противостоять пик-н-роллам соперников, здорово работает на ногах, может реализовывать трёхочковые броски, умеет своевременно отдавать передачи и, несмотря на габариты, может сыграть в качестве плеймейкера.

В качестве слабых мест Виктора эксперт отметил его историю травм, уязвимость в защите в противостоянии с игроками уровня НБА, которые могли бы действовать на опережение, возраст (игроку 24 года). Кроме того, по мнению обозревателя, Лахин довольно редко оказывает давление под кольцом соперников и реализует броски с не очень высокой точностью, а также не доминирует под своим кольцом, несмотря на габариты.

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