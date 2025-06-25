Егор Дёмин ответил, в каких клубах НБА проходил просмотры перед драфтом

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин ответил на вопрос, в каких клубах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он проходил просмотр перед драфтом НБА — 2025.

— Да, я бы сказал, что это безумие — но в хорошем смысле. Конечно, немного утомительно, много нервов и волнения, но всё дело в том, что случится завтра вечером.

— Где ты проходил просмотры? Я имею в виду команды.

— Не уверен, что могу называть их. Но в целом я проходил просмотры практически у всех — с четвёртого по 15-й пики, а также у некоторых команд из второй двадцатки, — приводит слова Дёмина сербский журналист Дарко Желетович в социальной сети X.

Отметим, что с четвёртого по 15-е место находятся такие клубы, как «Шарлотт Хорнетс», «Юта Джаз», «Вашингтон Уизардс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бруклин Нетс», «Торонто Рэпторс», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллз», «Атланта Хоукс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер».