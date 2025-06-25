Драфт НБА — 2025: где смотреть, во сколько начало

В ночь с 25 на 26 июня мск состоится первый раунд драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Мероприятие пройдёт на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) и начнётся в 3:00 мск.

Официальной трансляции на территории Российской Федерации вестись не будет. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, где подробно осветит все важные события драфта.

Напомним, свои кандидатуры на драфт выставили три российских баскетболиста: Егор Дёмин, Владислав Голдин и Виктор Лахин. Дёмин имеет высокие шансы попасть в одну из команд в первом раунде. В то время как Голдин и Лахин могут быть выбраны во втором раунде, который состоится в ночь на 27 июня мск.

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: