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Бывший главный тренер сборной России Базаревич оценил Дёмина перед драфтом НБА

Бывший главный тренер сборной России Базаревич оценил Дёмина перед драфтом НБА
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Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился мнением о предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Специалист ответил на вопрос о перспективах российских игроков — Егора Дёмина, Владислава Голдина и Виктора Лахина.

— Как считаете, примерно под каким номером драфта Дёмина выберут?
— Вообще со стороны никто не сможет предсказать, потому что он неоднозначно себя проявил. Где-то очень хорошо, где-то с вопросами. Команды НБА порой драфтуют так, что сами не знают, кого они выбирают.

— Также на выбор в конце второго раунда претендуют Владислав Голдин и Виктор Лахин. Как считаете, лучше быть выбранным в конце второго раунда или остаться не выбранным, чтобы спокойно подписать контракт с любой командой?
— Выбор во втором раунде, насколько понимаю, никаких особых обязательств не даёт. Лучше быть не выбранным, чем выбранным в конце второго раунда. На мой взгляд, выбор во втором раунде мало к чему обязывает, — приводит слова Базаревича «Спорт день за днём».

Первый раунд драфта состоится в ночь на 26 июня мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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