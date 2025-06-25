Президент ЦСКА Ватутин оценил шансы Дёмина быть выбранным в топ-10 на драфте НБА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о перспективах российских игроков Егора Дёмина, Владислава Голдина и Виктора Лахина на предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

– Как думаете, под какими номерами драфта примерно будут выбраны Дёмин, Голдин и Лахин?

– Полагаю, двое из троих россиян имеют высокие шансы быть задрафтованными. Будет здорово, если Дёмин окажется в топ-10, но вероятность этого не считаю высокой. В любом случае желаю нашим ребятам как можно более высоких пиков, — приводит слова Ватутина «Спорт день за днём».

Первый раунд драфта состоится в ночь на 26 июня мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: