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Пистиолис высказался о переходе в ЦСКА 23-летнего россиянина Чадова

Пистиолис высказался о переходе в ЦСКА 23-летнего россиянина Чадова
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал переход в команду 23-летнего тяжёлого форварда Александра Чадова. Ранее спортсмен представлял «Пари Нижний Новгород». С армейцами Чадов заключил трёхлетнее соглашение.

«Хотел бы поприветствовать Александра в ЦСКА. У него впереди светлое будущее, которое потребует упорной работы, но которое полно огромного потенциала. Теперь у него есть шанс стать частью следующего поколения игроков ЦСКА, и я полностью уверен, что у него есть всё, чтобы добиться поставленных целей», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.

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