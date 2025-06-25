Стало известно, сыграет ли Виктор Вембаньяма на Евробаскете-2025 — Le Parisien

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма пропустит чемпионат Европы 2025 года. Об этом информирует Le Parisien. По сведениям источника, спортсмен намерен посвятить межсезонье к новому сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Виктор выбыл из строя в феврале этого года из-за тромбоза вен правого плеча.

Мужской чемпионат Европы по баскетболы состоится с 27 августа по 14 сентября на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Действующим чемпионом Европы является национальная команда Испании, победившая в финале французов.

Виктор Вембаньяма сыграл партию в шахматы со 100 фанатами: