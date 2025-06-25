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Егор Дёмин высказался в преддверии драфта НБА — 2025

Егор Дёмин высказался в преддверии драфта НБА — 2025
Аудио-версия:
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин прокомментировал возможный выбор его клубом на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025.

— Есть ли у тебя какие-то ожидания или примерное представление о том, в каком раунде тебя могут выбрать на драфте?
— Знаете, я уже много раз говорил об этом, да и, думаю, многие ребята скажут то же самое: для меня огромная честь оказаться здесь. Я действительно счастлив быть частью этого события и с нетерпением жду своего шанса. В каком бы клубе я ни оказался, я готов выкладываться по полной и отдавать все силы, — приводит слова Дёмина сербский журналист Дарко Желетович в социальной сети X.

Первый раунд драфта НБА — 2025 пройдёт в ночь на 26 июня. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию запланированного мероприятия.

Следить за драфтом НБА:
Драфт НБА уже близко! Когда назовут имя россиянина Егора Дёмина? LIVE
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Драфт НБА уже близко! Когда назовут имя россиянина Егора Дёмина? LIVE
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Новости. Баскетбол
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