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Ватутин высказался о возможном появлении в Единой лиге драфта по аналогии с НБА

Ватутин высказался о возможном появлении в Единой лиге драфта по аналогии с НБА
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о потенциальном появлении в Единой лиге ВТБ драфта по аналогии с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА).

«Хотел бы я, чтобы в Единой лиге появился драфт? Что касается практики драфта в целом, то это — часть более системной истории, которая связана с потолком зарплат, переходами игроков и прочим, говорить о драфте как об одном элементе, который можно перенести на Единую Лигу, не имеет смысла, это комплексная история», — приводит слова Ватутина «Спорт день за днем».

Напомним, в ночь с 25 на 26 июня мск состоится первый раунд драфта НБА 2025 года, текстовую онлайн-трансляцию которого будет вести «Чемпионат».

Следить за драфтом НБА:
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