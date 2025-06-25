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«Шанс». Александр Чадов — о переходе в ЦСКА

«Шанс». Александр Чадов — о переходе в ЦСКА
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Тяжёлый форвард Александр Чадов прокомментировал переход в ЦСКА. Ранее стало известно, что стороны заключили контракт сроком на три года.

«Каждый хочет играть в ЦСКА, и я очень рад оказаться тут, это большой шаг вперёд для меня. Постараюсь воспользоваться этим шансом, многих ребят в команде уже хорошо знаю, с кем-то придётся познакомиться.

Буду прикладывать максимум усилий для побед и с нетерпением жду начала сезона!» — приводит слова Чадова пресс-служба ЦСКА.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Александр, будучи игроком «Пари Нижний Новгород», принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 8,7 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 1,3 передачи.

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