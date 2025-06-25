Егор Дёмин поделился впечатлениями от прогулки по Нью-Йорку перед драфтом НБА

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин поделился впечатлениями от прогулки по улицам Нью-Йорка.

«Прогулка по Нью-Йорку — это погружение в живую картину и бесконечное движение. Город как будто дышит своей нескончаемой энергией», — написал Егор на личной странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь на 26 июня мск в Нью-Йорке состоится первый раунд драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, где подробно осветит все важные события мероприятия. Егор имеет высокие шансы попасть в одну из команд в первом раунде. В ночь на 27 июня мск состоится второй раунд драфта.

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: