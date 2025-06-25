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Базаревич рассказал, есть ли у него предложения по работе

Базаревич рассказал, есть ли у него предложения по работе
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Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич высказался о том, есть ли у него предложения по работе.

«Достаточно сложный вопрос. Пока нет ничего», — приводит слова Базаревича «Спорт день за днём».

Базаревич находится без работы с 2023 года после ухода из «Самары». Ранее Базаревич возглавлял такие команды, как «Динамо» (Москва), ЦСКА-2, «ЦСК ВВС-Самара», «Красные Крылья», «Локомотив-Кубань», итальянский «Канту», турецкий «Трабзонспор».

Также специалист известен тем, что с 2016 по 2021 год был главным тренером мужской сборной России. Под его руководством сборная не смогла выйти на Олимпийские игры в Токио, после чего Базаревич был уволен с поста главного тренера.

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