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Текстовая онлайн-трансляция драфта НБА — 2025 начнётся в 2:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция драфта НБА — 2025 начнётся в 2:30 мск
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В ночь с 25 на 26 июня мск пройдёт первый раунд драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Мероприятие примет арена «Барклайс-центр», расположенная в Нью-Йорке (США). Начнётся драфт в 3:00 мск.

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

Официальной трансляции на территории России вестись не будет. Однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, где детально осветит все важные события драфта.

Напомним, свои кандидатуры на драфт НБА — 2025 выставили сразу три российских баскетболиста: Егор Дёмин, Владислав Голдин и Виктор Лахин. Дёмин имеет высокие шансы попасть в одну из команд в первом раунде. В то время как Голдин и Лахин могут быть выбраны во втором раунде, который состоится в ночь на 27 июня мск.

Следить за драфтом НБА:
Сегодня ночью — драфт НБА! Егор Дёмин затаил дыхание в ожидании выбора — LIVE
Live
Сегодня ночью — драфт НБА! Егор Дёмин затаил дыхание в ожидании выбора — LIVE

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА:

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Новости. Баскетбол
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