Текстовая онлайн-трансляция драфта НБА — 2025 начнётся в 2:30 мск

В ночь с 25 на 26 июня мск пройдёт первый раунд драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Мероприятие примет арена «Барклайс-центр», расположенная в Нью-Йорке (США). Начнётся драфт в 3:00 мск.

Официальной трансляции на территории России вестись не будет. Однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, где детально осветит все важные события драфта.

Напомним, свои кандидатуры на драфт НБА — 2025 выставили сразу три российских баскетболиста: Егор Дёмин, Владислав Голдин и Виктор Лахин. Дёмин имеет высокие шансы попасть в одну из команд в первом раунде. В то время как Голдин и Лахин могут быть выбраны во втором раунде, который состоится в ночь на 27 июня мск.

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: