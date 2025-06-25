В «Зените» подтвердили уход легионера Бэйкона, сообщив, в какой клуб Дуэйн перейдёт

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что 29-летний американский форвард клуба Дуэйн Бэйкон покинул состав сине-бело-голубых и в дальнейшем он будет выступать за команду «Дубай».

«Бэйкон будет [играть] за Дубайский клуб в Европе. Это на сегодня», — приводит слова Медведева портал «Спорт день за днём».

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Единой лиги именно Бэйкон был признан Самым ценным игроком (MVP) по итогам сезона.

Также Дуэйн стал первым игроком в истории Единой лиги, которому удалось набрать +1000 очков за один сезон с учётом матчей, прошедших в плей-офф. На свой счёт американский форвард записал 1014 очков.