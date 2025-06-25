Егор Дёмин назвал свою слабую сторону перед драфтом НБА — 2025

19-летний российский игрок Егор Дёмин поделился мнением о своей слабой стороне, над которой нужно работать.

— Над чем тебе сейчас нужно будет работать, чтобы твой переход был наиболее эффективным?

— Ну, конечно, для меня как центр моих слабых сторон — это физическая форма и то, насколько я сильный…

— Просто тебе 19 лет, мне кажется, дело в этом…

— Да, я именно по этой причине не паникую, — приводит слова Егора RNGN.

В сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года. Первый раунд драфта состоится в ночь с 25 на 26 июня мск.

«Чемпионат» будет вести его текстовую онлайн-трансляцию. Дёмин имеет высокие шансы попасть в одну из команд в первом раунде.

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: