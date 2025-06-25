Егор Дёмин раскрыл, как проходят интервью с командами перед драфтом НБА

19-летний российский игрок Егор Дёмин поделился подробностями о просмотрах, в которых он участвовал в различных командах Национальной баскетбольной ассоциации перед драфтом североамериканской лиги 2025 года.

«Вообще «сборная солянка» эти интервью — они обо всём. И вот, кстати, интересно, сам формат и тренировок, и интервью в разных командах — как будто это всё очень похоже. То есть я примерно понимаю, какой будет план: сначала индивидуальная работа, скиллы: дриблинг, «финишинг» — ну, то есть завершения, броски. Потом один на один, потом — три на три. И вот, как бы в таком формате все тренировки проходят, но при этом — все они максимально разные. У каждой команды свои какие-то фишки есть.

И то же самое в интервью: они как бы все примерно одинаковые — все пытаются понять, кто ты как человек, в каком формате ты мыслишь — и про баскетбол, и просто в жизни, какие у тебя принципы, моральные какие-то вещи и так далее. Но при этом у всех свои способы об этом узнать. То есть кто-то… некоторые команды просили меня нарисовать какую-то комбинацию, например, которую я бы сыграл на последних секундах», — приводит слова Дёмина RNGN.

Первый раунд драфта НБА состоится в ночь с 25 на 26 июня мск. «Чемпионат» будет вести его текстовую онлайн-трансляцию.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: